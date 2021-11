Ovečkin je prav na derbiju dosegel prvi hattrick v sezoni in 28. v karieri. Ruski reprezentant je v drugem delu zadel v 23. in 24. minuti v razmaku 56 sekund. V zadnjem delu je povišal na 4:2 (45.). Prav uvod v drugo tretjino je bil usoden za ekipo iz Floride, saj je v 22. minuti gol zabil še Tom Wilson, s čimer je Washington v dveh minutah in 11 sekundah zadel kar trikrat.

Skupaj je Ovečkin letos na 21 tekmah dosegel že 18 golov in 18 podaj ter se na lestvici strelcev prebil na drugo mesto za Nemca Leona Dreisaitla. »Če imam priložnost, da streljam, pač streljam, Če imam priložnost da podam pa podam. Ta igra je zelo enostavna,« je svojo učinkovitost po tekmi zelo poenostavljeno komentiral Rus.

Pri zmagovalcih je Wilson ob golu vpisal še dve podaji, Rus Jevgenij Kuznjecov pa je asistiral pri vseh treh golih Ovečkina. Za Florido so zadeli Jonathan Huberdeau, Sam Reinhart in Carter Verhaeghe.