Toronto brez Dragića in Denver s Čančarjem v NBA izgubila

Košarkarji Indiane Pacers so doma v severnoameriški ligi NBA s 114:97 ugnali Toronto Raptors, za katere Goran Dragić ni igral. Igralci Denver Nuggets so klonili pred svojimi gledalci proti Milwaukee Bucks s 109:120. Za gostitelje je slovenski reprezentant Vlatko Čančar dosegel deset točk, štiri podaje, po enkrat je ujel in ukradel žogo.