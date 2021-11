Bila sem edina Slovenka, ki se je udeležila svetovno znanega licenčnega šova The voice of Germany. Čudovita izkušnja, spoznala sem veliko novih ljudi in bila del ogromne produkcije. Res mi je v čast, da sem spoznala vse te izjemne ljudi in predvsem žirante, ki so svetovno znani glasbeniki. S Samujem Haberjem sva še vedno v stiku. Nekaj časa sem preživela v Berlinu in bila v tem mestu mešanih kultur predstavljena v zelo lepi luči. S Haberjem sva v Helsinkih prepevala z njegovim svetovno znanim bendom Sunrise Avenue, poleg tega sem ponosna na še tri odmevne nastope.

Delaj to, kar te veseli, in sledi svojem srcu. Bodi iskrena do sebe.

V preteklem obdobju je Maja zrasla v smislu pridobljenih izkušenj, vzponov in padcev ter se naučila sprejeti vsako kritiko. Dobrih kritik sem seveda vesela, slabe skušam vzeti v zakup in se iz njih kaj naučiti. Če kritike niso na mestu, jih enostavno ignoriram. Na začetku sem vsem verjela in zaupala ter se zaradi tega pogosto opekla in bila razočarana. Ampak na napakah se največ naučimo. Sedaj sem samozavestnejša, vem, kaj hočem in česa ne. Kilometrina naredi svoje.

Na odru dominiram, izstopam in opozarjam nase z glasom. Doma je popolnoma druga zgodba, sicer sem v neki meri glavna pobudnica dogajanja, pospravljanja, igre s hčerko Arwen, ki je najlepše, kar se mi je zgodilo v življenju, a kar zadeva kuhinjo, v njej dominira moj Marko. Oba, tako hčerka kot partner, me izpolnjujeta in podpirata v vseh mojih odločitvah in podvigih, da lahko stojim na odru in prepevam ter se ukvarjam z glasbo.

Hči je sedaj stara skoraj 22 mesecev in želi biti samostojna v vseh svojih dejanjih. Dokler ni šla v vrtec, sem imela manj časa za glasbeno ustvarjanje. Če sem imela nastope, sta jo čuvala Marko ali moja mami Melinda. Sedaj je začela hoditi v vrtec, kamor gre zelo rada, zato imam več časa za ustvarjanje in priprave na nastope. Lani sem tako ali tako večinoma preživela na porodniškem dopustu, medtem ko je letos kakšen moj koncert obiskala tudi Arwen. Zelo sem je bila vesela.

Z glasbo se poslovno ukvarjam že osem let. Priznam, da so izzivi, ko ni koncertov in nastopov, posebno sedaj, ko zaradi korone in zaprtja organizatorji in lastniki lokalov ne upajo prirejati koncertov, ker ne vedo ali bodo imeli obisk zaradi pogoja PCT. To me zelo skrbi in ni prijetno, da ne morem svobodno početi tega, za kar vem, da sem rojena. Želim si boljših časov za koncerte.

Odkar sem se seznanila s tovrstnim slogom, se nekako lažje najdem in se res identificiram z njim, saj je njegov namen izraziti obline in privlačnost. V njem se resnično počutim samozavestno in čudovito z vsemi svojimi kilogrami. Svojo zunanjo podobo sem sicer sama »skreirala« s pomočjo prijateljev, ki obleke sešijejo posebej zame. Pred leti sem začela sodelovati z umetnikom Boštjanom Polancem, sedaj sodelujem z modno oblikovalko Jasmino Gregurič. Kar zadeva ličenje, večinoma sama ustvarjam, pogledam veliko videov, ker me ličenje zelo zanima in uživam v njem. Doma sem najraje v udobnih oblačilih, če grem kam zasebno, se rada oblečem v pin-up stilu.

Trudim se, da jem zdravo in uravnovešeno hrano. Začela sem več telovaditi, sicer pa za mojo kondicijo skrbi tudi hčerka, ki je zahtevna in ves čas v pogonu, tako da mi res ni dolgčas…

Kava, spanje, gledanje božičnih in romantičnih filmov…

Da je vse mogoče. Beseda nemogoče ne obstaja in o tem pojem tudi v novi pesmi Voda sem, ti si dlan. Če si nekaj zelo močno želiš, narediš vse, da prideš do tega cilja, in tako tudi jaz vse življenje delam vse, da lahko pojem in ustvarjam glasbo! Vse se zgodi z razlogom in ob svojem času, treba se je potruditi, da smo srečni, se veliko smejemo in uživamo življenje.

Moj cilj je, da bi imela možnost čim več nastopati, predvsem v decembru, ki je zame tako magičen in prazničen mesec. V načrtu je ustvarjanje nove glasbe, ki bo luč sveta ugledala v prihodnjem letu, obetajo pa se mi tudi sodelovanje in priprava natečaja, o katerem boste kmalu izvedeli več.

Potovanja, raziskovanje novih destinacij in ljudi so me od nekdaj privlačili ter uživam v tem. Ko sem še delala v turistični agenciji, sem veliko potovala in bila srečna, da imam takšno službo. Ker sta glasba in petje vedno bolj prihajala v ospredje, sem poslušala srce in se predala glasbi. Ljubezen do potovanj in glasbe sem pred leti združila, ko sem na ladji za križarjenje dvakrat prepevala po dva meseca. Nora izkušnja! Kot zaposlena v turizmu se vseeno ne vidim več, mogoče tu pa tam. Moje srce pripada glasbi.

Hm, dobro vprašanje, v mislih imam namreč več imen, s katerimi bi posnela duet ali prepevala z njimi. Med njimi so Adele, Beyonce, Pink, Jessie J, John Legend, Stevie Wonder… Od slovenskih bi si želela nastopiti s Tomijem iz Siddharte, Hamom iz skupine Tribute 2 Love, Majo Keuc, Hannah Mancini…

Sem v pričakovanju praznikov, saj jih vedno preživim v družinskem krogu. Sicer se veliko družimo tudi med letom, ampak ti prazniki so za nas posebni – pripravljamo darila, pečemo pecivo, izdelujem božične voščilnice… Pesmi so tako lepe in vedno mi prinesejo radost in srečo.