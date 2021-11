Nogometaši v prvi slovenski ligi bodo s tekmami 18. kroga sklenili prvo polovico tekmovanja. Začeli ga bodo z občinskim derbijem med Radomljami in Domžalami, na katerega gredo gostitelji oslabljeni brez kaznovanih nosilcev igre Žulja, Jazbeca in Mužka. Čeprav so Domžale v nizu petih tekem brez poraza, je pestro dogajanje okrog kluba, saj je izgubil prepoznavnost s svojo mladinsko šolo. Predvideno je bilo, da Senijad Ibričić po koncu sezone na mestu športnega direktorja zamenja Mateja Oražma, ki ga menda vleče v (občinsko) politiko, a možni so tudi drugačni scenariji. Tekma med Aluminijem in Taborom bo tipičen derbi dna lestvice za obstanek. Čeprav so Kraševci v krizi s serijo petih porazov, šestih tekem brez doseženega gola in osmih brez zmage, je direktor Davor Škerjanc izrekel zaupnico igralcem in trenerju Dušanu Kosiću.

Vodilni Koper bo jutri gostoval v Šiški pri pragmatičnem Bravu, zato bodo Primorci potrebovali veliko znanja in kanček športne sreče, da bodo strli najboljšo obrambo lige. Derbi kroga bo v Fazaneriji, kjer bo evropska Mura gostila Maribor. Prekmurci so v četrtek navdušili vso Slovenijo z zmago proti Tottenhamu in tudi blagajnika kluba, saj bodo za tri točke iz blagajne Uefa prejeli pol milijona evrov. Mura je znova pokazala, kaj pomeni načrtno in strokovno delo z jasno vizijo, ki prinaša napredek iz tekme v tekmo do takšnih zmag, kot je bila med Londončani. Igralci, med katerimi prednjačita Karničnik, ki je prerasel slovensko ligo, in Horvat, so si še dvignili ceno že za morebitno prodajo pozimi. Mura zdaj nujno potrebuje točke na domačem prvenstvu, da bo obdržala stik z vrhom in spomladi napadla naslov prvaka. Glede na slog trenerjev Šimundže in Karanovića se obeta tekma z veliko taktičnega boja in malo tveganja.

Pari 18. kroga, danes ob 15. uri: Radomlje – Domžale, ob 17. uri: Aluminij – Tabor, jutri in 13. uri: Bravo – Koper, ob 20.15: Mura – Maribor, Celje – Olimpija (preloženo).