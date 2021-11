Z demokratičnimi volitvami in glasom ljudstva bo aktualna vlada odstranjena na smetišče zgodovine, je povedal eden vidnejših protestnikov Jaša Jenull. Tudi tokrat je bilo sicer na protestu slišati očitke o domnevni koruptivnosti oblasti, politizaciji kadrovanja v policiji ter kritiko dela posameznih ministrov.

Jenull je izpostavil tudi situacijo v zvezi z odstopom ravnatelja ljubljanske Drame Igorja Samoborja in vlogo kulturnega ministra Simonitija v tej zadevi. Dodal je, da celotni vladi nasploh ni mar za kulturo in dialog.

Protestniki so prav tako izvedli javno dražbo, kjer so prodali sliko z naslovom To ni grožnja s smrtjo. »Slika, ki je navdihnjena z delom znanega sodobnega umetnika Banksyja, na simbolični ravni ponazarja uničujoč odnos ministra Simonitija do kulture,« so že pred protestom zapisali v t. i. protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov. Omenjeno delo je šlo v roke raperju Zlatku, ki je zanj ponudil 100 evrov.

Danes pa so izvedli tudi prvo v seriji javnih spletnih tribun Glas ljudstva. Tokratna tribuna je potekala pod naslovom Okolje in zelena infrastruktura. Udeleženci so debatirali predvsem o okoljski problematiki v Sloveniji, med drugim tudi o zanje spornem sosežigu odpadkov v Anhovem, izrazili so tudi nasprotovanje frackingu v Sloveniji.

Na današnji tribuni so spregovorili Mateja Satler iz naravovarstvenega društva Eko Anhovo, Andrej Gnezda iz fundacije Umanotera, Lidija Živčič iz društva Focus, Rajko Stupar iz civilne iniciative Ustavimo fracking v Sloveniji in predstavniki več drugih organizacij.

Javne tribune bodo še naprej potekale ob petkih ob 20. uri preko spleta. Namenjene bodo predstavitvi obstoječih zahtev in vsebinski razpravi o njih, predvsem pa temu, da se sliši glas ljudstva, posameznikov in posameznic, so pojasnili v skupščini. »Na podlagi tovrstnih pogovorov in posvetov bomo do konca leta 2021 skupaj oblikovali končne zahteve,« so dodali.