Cepljenje otrok: zakaj zmagujejo šarlatani

Napovedi, da bo cepljenje proti covidu-19 v kratkem na voljo tudi za otroke, stare od pet do 11 let, so se na glas razveselili le nekateri zdravniki. Če bi sodili po razpravah na družbenih omrežjih, ni v Sloveniji niti enega starša, ki bi se mu takšna zaščita zdela smiselna. Izkušnje pediatrov in medicinskih sester, ki otroke spremljajo skozi različna obdobja odraščanja, so drugačne. Ponekod so že mesece s težkim srcem zavračali prošnje ljudi, ki se bojijo, da bo imel smolo prav njihov otrok. Ali pa jih vsak dan skrbi za otroka s kronično boleznijo, za katerega bi bilo prekuževanje po »naravni poti« izrazito slaba možnost.