Devet srbskih opozicijskih strank je podpisalo sporazum o skupnem nastopu na splošnih volitvah 3. aprila prihodnje leto, ko bodo Srbi izbirali predsednika države, parlament in med drugim župana Beograda. Omenjena deveterica bo imela skupnega predsedniškega kandidata in skupnega kandidata za župana prestolnice, o tem, kdo to bosta, pa se bodo še uskladili.

Sporazum so podpisale Stranka svobode in pravičnosti, ki jo vodi Dragan Đilas, Narodna stranka Vuka Jeremića, Demokratska stranka Zorana Lutovca ter še šest manjših strank. Dogovorili so se tudi o številu kandidatov posamezne stranke na skupnem seznamu za parlamentarne volitve. Največ jih bo dobila Đilasova Stranka svobode in pravičnosti, prvopostavljena na seznamu bo njena podpredsednica Marinika Tepić.

»Poslušali smo predvsem državljane in pogledali merodajna merjenja javnega mnenja ter se odločili za frontalni boj skupaj z državljani. Ustvarjamo široko zvezo, v kateri so stranke, sindikati, gibanja, združenja, neodvisni intelektualci, seznam pa še ni dokončen,« je na tiskovni konferenci dejal Lutovac o povezavi, ki sicer ne vključuje vse opozicije.

»Premagali smo svoj ego in nečimrnost« Omenjena deveterica želi, da bi se njen predsedniški kandidat uvrstil v drugi krog in tam skušal premagati aktualnega predsednika Aleksandra Vučića, da bi osvojili županski položaj v Beogradu in seveda čim boljši rezultat v srbski skupščini. »Združili smo se ne glede na naše razlike in odločili, da gremo na tako imenovane volitve, za katere vsi vemo, da zanje ni pravih pogojev in da niso prave volitve,« je rekel Đilas. Opozicija vladajoči Srbski napredni stranki in Vučiću očita, da v državi onemogoča ustrezne razmere za svobodne demokratične volitve. S tem istim argumentom je velik del srbske opozicije, takrat združen v Zvezo za Srbijo, bojkotiral zadnje parlamentarne volitve junija lani. Zveza je potem razpadla, opozicija je nato ustanovila Združeno opozicijo Srbije, ki pa je spet zdržala samo pet mesecev in so jo razpustili januarja letos ob velikih trenjih zlasti na relaciji Đilas–Jeremić. Zdaj opozicija torej poskuša znova – od omenjenih devetih strank, ki so podpisale sporazum o skupnem nastopu, jih je v prejšnjem opozicijskem zavezništvu sodelovalo osem. »Danes smo dosegli ne tako majhno zmago – premagali smo sami sebe,« je rekel vodja Gibanja svobodnih državljanov Pavle Grbović, »premagali smo svojo nečimrnost, svoj ego. Že dejstvo, da vsi tukaj sedimo skupaj, je dokaz, da smo dovolj zreli in imamo zmožnost odgovoriti na potrebe družbe.« Jeremić je dodal, da se ni bilo lahko dogovoriti, saj imajo različne poglede, glede odmevnih razhajanj znotraj njegove Narodne stranke med njim in podpredsednikom Zdravkom Ponošem pa je rekel, da o tem ob svečanem trenutku ne želi javno govoriti. ba, agencije