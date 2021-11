»Božični čas bo zaznamoval konec zelo pomembnega poglavja v mojem življenju, saj bom imel do takrat za seboj dva albuma in dve turneji. Znova bom pripravljen za novi val s Take That, ki ga že zelo pogrešam,« je za The Sun povedal Gary Barlow, ki je letos dopolnil 50 let in dodal, da bodo prihodnje leto bolj kot ne namenili načrtovanju: »Lahko pa že zdaj napovem, da bo leto 2023 za Take That pomembno leto.« Bo pa to znova precej drugačen Take That, kot smo ga bili vajeni. Kot vse kaže, se je skupina s prvotnih petih članov (Barlow, Williams, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald) namreč dokončno skrčila na tri, saj se je zvezdnik Robbie Williams, ki se je med letoma 2010 in 2012 za krajši čas še vrnil, od nje nato spet poslovil, leta 2014 pa je z radarja izginil tudi Jason Orange. »Jason se ne bo vrnil,« je potrdil tudi Barlow in dodal, da je za vsaj naslednjih nekaj let Take That zdaj uradno trio. Take That so doslej prodali 45 milijonov albumov, kar osem se jih je ob 12 malih ploščah povzpelo na prvo mesto britanske lestvice, pohvalijo pa se lahko tudi z osmimi nagradami brit. mat