Prodaja pametnih telefonov je v tretjem četrtletju tekočega leta padla za 6,8 odstotka, je v svojem poročilu zapisalo analitsko podjetje Gartner. Njihov analitik Anshul Gupta trdi, da je povpraševanje po pametnih telefonih kljub padcu prodaje še naprej veliko. Glavni problem medtem pripisuje pomanjkanju čipov, ki je podjetja prisililo v zamik izida določenih modelov mobilnikov, medtem ko zaloge mobilnikov, ki so že v prodaji, tudi niso zadoščale povpraševanju. Pri tem je izpostavil, da je pomanjkanje čipov prizadelo predvsem proizvodnjo cenejših mobilnikov. Tako ponudba kot nakupi so bili zato v veliki meri v znamenju premijskih naprav. Še več, prodaja se je v tem segmentu trga dejansko povečala.

Kot velik dobitnik se je v tem obdobju izkazal Apple, ki je s prodajo novih iphonov 13 močno povečal lanske rezultate, na področju prodaje premijskih mobilnikov pa je prodajo povečal tudi Samsung. Pri Gartnerju med tem trdijo, da tudi po zaslugi velikega zanimanja za Samsungova mobilnika s pregibnim zaslonom galaxy z fold3 5G in galaxy z flip3 5G. Konkretnejše številke o globalni prodaji teh naprav niso znane, se je pa Samsung oktobra pohvalil, da je v Južni Koreji v vsega 39 dneh po uradnem začetku prodaje že prodal milijon mobilnikov galaxy z fold3 5G in galaxy z flip3 5G. To je velik uspeh, ki sta ga med vsemi Samsungovimi mobilniki doslej prekašala le galaxy note 10 in galaxy s8. Veliko zanimanja naj bi bilo predvsem za cenejšega flipa, ki predstavlja okoli 70 odstotkov omenjenega milijona prodanih enot.

Apple prodajo povečal za 8 milijonov naprav

Ker Samsung v nasprotju z Applom ponuja zelo široko paleto naprav, ki segajo od izredno dragih do srednjih in ugodnih, pa so ob pomanjkanju izidov novih naprav skupno zabeležili občuten padec prodaje. Medtem ko je Samsung v tem obdobju lani prodal blizu 81 milijonov naprav, je letos prodal »vsega« 69 milijonov enot. Kljub skoraj 12-milijonskemu padcu prodanih naprav Samsung ostaja trdno zasidran na položaju vodilnega proizvajalca pametnih telefonov na svetu. Njihov delež je v primerjavi z lanskim letom padel za malenkost manj od dveh odstotnih točk in obsega 20,2 odstotka globalnega trga.

Samsungov najbližji zasledovalec je po uspešni prodaji novih iphonov 13 zopet Apple, ki je prodajo v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem povečal za slabih 8 milijonov enot, na 48,5 milijona oziroma 14,2 odstotka globalnega trga. Njegov delež se je s tem povečal za malenkost več od treh odstotnih točk. To pomeni, da je Američanom uspelo prehiteti lani najhitreje rastoče podjetje na področju pametne telefonije – kitajski Xiaomi. Slednjemu se je rast v primerjavi z istim obdobjem lani skoraj povsem zaustavila. Povečala se je za pičlih 77.000 enot, na 44,5 milijona enot, kar pa ob padcu Samsungovega deleža še vedno nanese za skoraj odstotno točko povečan tržni delež, ki trenutno znaša 13 odstotkov. Pri tem vse večjo pomembnost pri uspešnosti Xiaomijeve prodaje pripisujejo večji prisotnosti v Evropi in na Bližnjem vzhodu. V prihodnje pa bi v njihov delež na zahodu znal zagristi še Honor, nekdanja Huaweijeva znamka, ki ima po ločitvi od nekdanjega matičnega podjetja zopet neoviran dostop do Googlovih storitev. Sledita še dve kitajski podjetji, Vivo in Oppo s po 10,5- in 9,8-odstotnim deležem trga, oba pa sta v lasti istega kitajskega podjetja BBK electronics.