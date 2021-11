Mobilnik nokia g20 je relativno velik. Debel je okoli 9,2 milimetra, tehta 197 gramov, diagonala zaslona pa meri 16,61 centimetra (6,5 palca). V dlani sedi varno, rebrasto plastično hrbtišče pa ščiti pred prijemanjem prstnih odtisov. Zaslon ima pri zgornji strani majhno zarezo za prednjo kamero in kar nekaj obrobe pri bradi. Zaslon je sicer IPS LCD s 60-herčnim (Hz) osveževanjem slike, kar je za ceno naprave pričakovano. Zelo špartanska pa je ločljivost, ki znaša 1600x720 oziroma 269 pik na palec (ppi).

K špartanski izkušnji prispeva tudi preostala strojna oprema. Prostora za shranjevanje je vsega 64 GB, kar ob naloženi osnovni programski opremi uporabniku ne ponuja veliko možnosti za dodatno shranjevanje na mobilniku. Glasbo in videovsebine bo treba uživati pretočno, tudi na možnost nalaganja izobilja drugih aplikacij ne gre računati. Je pa kapaciteto možno nadgraditi s spominsko kartico micro sd z zmogljivostjo do 512 GB. Delovnega spomina je 4 GB, kar je dovolj za osnove. Vse skupaj poganja Mediatekov vstopni procesor helio g35. V primerjavi z naštetim je naravnost baročno dekadentna kapaciteta baterije. Ta znaša 5050 milamperskih ur (mAh) in v kombinaciji z varčnim procesorjem in nizko ločljivostjo zaslona zadostuje za vsaj dva dneva zmerne rabe, morda celo tri. To je področje, na katerem nokia g20 zares blesti.