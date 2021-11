Nekje so pa meje!

Naj najprej poudarimo, da imamo pri nas na Dnevniku sila radi štajerske kolege na Večeru. Ampak – tokrat so šli pa predaleč. Med kandidati za njihovo »osebnost Štajerske« je tudi kolesar Primož Roglič. Doma iz Kisovca v Zasavju. Naj gredo naši vrli kolegi z Večera enkrat v Kisovec in jim, Kisovčanom, lepo razložijo, da so oni pravzaprav Štajerci. Pa bodo videli, kaj se zgodi, ko mat' kurba znori.