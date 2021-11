Prenekateri minister in nastavljenec te vlade verjame, da bo tudi po morebitnem porazu na volitvah mirno nadaljeval delo in ostal na položaju, s primerljivo plačo in funkcijo. To se je že zgodilo. Najbrž to verjameta tudi sedanji direktor policije Olaj in direktorica NPU Grah-Lazarjeva: da bosta zgolj nehala biti generalna direktor policije oziroma direktorica NPU in da nihče ne bo natančno pretehtal vsake njune pretekle poteze. To najbrž verjamejo tudi posamezni poslanci, ki so nenadoma prešli na drugo stran političnega spektra: da nihče ne bo preiskal nenadnih odločitev vlade za naložbe v njihovih domačih krajih, podlag za ugodna posojila in za legalizacijo črnih gradenj.

Na prvi pogled je videti nesmiselno, da bi morebitna nova oblast zapravljala energijo in sredstva za razčiščevanje starih zadev. Toda druge možnosti ne bo, če želi Slovenija veljati za pravno državo. Mladina