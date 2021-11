Na tradicionalnem prizorišču uvoda v novo sezono svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem se začenja biatlonska olimpijska zima. Današnja preizkušnja na 20-kilometrski posamični tekmi in jutrišnji sprint bosta razkrila, kako konkurenčna je moška slovenska reprezentanca s petimi tekmovalci. »Veselimo se začetka sezone in komaj čakamo prve tekme,« sporoča zastavonoša slovenskega biatlona, 34-letni Jakov Fak, ki želi ohraniti stik z vrhom svetovnega pokala.

Med poletnimi pripravami je tretjič postal oče, zato mora vse bolj prilagajati športno in družinsko življenje. »Priprave so bile zapletene. Ko imaš družino, se pojavi izziv, kako ohranjati počitek. Dobro sem se znašel v novi vlogi. Kadar je bilo mogoče, sem se udeležil tudi skupnih treningov z reprezentanco, kar je vsem dobro delo,« je razložil odlični biatlonec, ki se je po minuli sezoni razšel z norveškim trenerjem in slovenskim zetom Olom Vignom Hattestadom. Zaradi bogatih izkušenj ima Fak v izbrani vrsti tako kot vsi največji zvezdniki v karavani poseben status ter določeno avtonomijo glede sestavljanja in izvajanja programov treningov. »Če poslušaš, kako telo reagira na trening, je veliko lažje,« pravi Fak, ki je minuli teden prebolel virozo.

Bauer najstarejši, Planko najmlajši

Prav vsi člani reprezentance pred začetkom nove sezone poudarjajo, da so zadovoljni z načinom dela novega trenerja Janeza Mariča, ki je v člansko konkurenco prispel iz mladinskih vrst. V svetovni pokal se vrača po šestih letih premora. Nekdaj sta bila s Fakom sotekmovalca, zdaj so se vloge spremenile. »Z Maričem se zelo dobro razumeva. Skupaj se usklajujeva in vedno najdeva skupni jezik okoli treninga, saj je zelo odprt za predloge. Če tekmovalec poda pravilno informacijo, se veliko lažje ujame s trenerjem,« razmišlja Jakov Fak, ki predstavlja velik zgled za mlajše tekmovalce. V reprezentanci je starejši od Faka le Klemen Bauer (januarja bo dopolnil 36 let), mlajši del ekipe pa predstavljajo Rok Tršan (29), Miha Dovžan (27), Alex Cisar (21), Toni Vidmar (21) in Lovro Planko (20). V Östersund so odpotovali vsi razen Cisarja, ki tekmuje na pokalu IBU v Idreju na Švedskem (25. mesto na uvodu).

Na kakšen način Fak predaja svoje znanje mlajšim tekmovalcem? »Ko si starejši, lahko predaš določene izkušnje. A tudi mi starejši pogledujemo k mlajšim in spoznavamo, da v osnovi delajo drugače. Vsak lahko v medsebojnem sodelovanju odnese kakšno korist, a vendarle imajo mlajši lahko veliko več prednosti kot starejši, če vse to znajo izkoristiti. Sam nočem preveč govoriti, da ne bi bil vsiljiv, a če kdo kaj vpraša, vedno dobi moj odgovor,« je dejal Jakov Fak.