“Posvojeni” sin Lepe Brene in Boba

Tokrat v medijih odmeva udarna novica, da sta Lepa Brena in Boba Živojinović posvojila triletnega dečka s Filipinov. Čeprav je sprva ta informacija zvenela kot trač, jo je pevka v neki oddaji delno potrdila. Nekateri mediji so namreč leta 2009 trdili, da gre za dobro zasnovan marketinški trik, zato je od glavnih akterjev po dolgih letih prispelo pojasnilo. »Z Bobom sva Johnnyjeva starša, Delio in Victorja, srečala na sprejemu na našem diplomatskem predstavništvu v Manili. Po kratkem pogovoru sem ugotovila, da smo na isti valovni dolžini, zato sem jih povabila v Beograd, da nam pomagata vzdrževati gospodinjstvo. Ker je bil Johnny dojenček, sta Delia in Victor oklevala, da bi sprejela naše povabilo. Vendar so kmalu sprejeli pozitivno odločitev. Preselila sta se v Srbijo, se tu tudi prijavila in zdaj živita v Slobodanovi in ​​moji hiši na Bežanijski kosi,« je že takrat pojasnila Lepa Brena in dodala, da je bila presenečena nad zgodbo, ki si jo je javnost ustvarila o dečku.