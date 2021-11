Belorusija boljša od Turčije. Estonija ugnala Nemčijo. Velika Britanija na kolena spravila Grčijo. Ne, ne govorimo o kakšnem eksotičnem športu. To so rezultati nekaterih tekem prvega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo. Rezultati, ki jih v normalnih pogojih, torej v polnih postavah, nikoli ne bi videli. A Mednarodna košarkarska zveza Fiba je pod pretvezo dodatne popularizacije košarke za uvrstitev na vsa velika tekmovanja pred štirimi leti uvedla nov sistem kvalifikacij med klubsko sezono, ki so se zaradi odsotnosti največjih imen iz lige NBA in evrolige pretvorile v farso, hkrati pa zanimajo redko koga. Če kaj, je s tem poskrbela za depopularizacijo tega krasnega športa z oranžno usnjeno žogo, saj reprezentance ob zborih nimajo praktično nikakršnega časa za uigravanje. Po večini tako gledamo slabe tekme z veliko napakami, kjer je pomembno zgolj in samo eno – zmaga. Umetniški vtis je povsem postranskega pomena. Slovenija je to na svoji koži občutila v neuspelih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, tokratne pa je začela precej bolje. Zmaga proti Hrvaški sicer ni bila najlepša, daleč od tega, a le še enkrat lahko zapišemo, da šteje zgolj in edino – zmaga. Izbrance selektorja Aleksandra Sekulića jutri čaka že nova preizkušnja, ko v Kopru gostijo Švedsko.

Težke zmage najslajše

Še vedno aktualni evropski prvaki in četrtouvrščena reprezentanca z minulih olimpijskih iger je imela v Zagrebu proti pomlajeni Hrvaški nemalo težav. Hitro je bilo jasno, da bo to trda tekma, v kateri bodo odločale malenkosti. Malenkosti, kot so trojka Jakoba Čebaška ob osebni napaki, kar so bile edine štiri točke 30-letnega Ljubljančana na tekmi. Ali izsiljena osebna napaka v napadu v zadnjih sekundah tekme ob zaostanku za tri točke Klemna Prepeliča. Tudi zbranost s črte prostih metov je bila pomembna. Slovenija jih je ob grobi, včasih pa tudi naivni obrambi Hrvaške izvajala kar 43, zadela pa 35, kar je bila skoraj polovica od skupno doseženih 76 točk. »Pogosto so najslajše zmage tiste, ki so težko priborjene. Videli ste, da je bil pravi boj za vsako točko, vsak skok. Fizično je bila tekma izredno zahtevna. Hrvati so bili od začetka agresivni, zato smo težko prihajali do metov. Ideja je bila, da poskušamo izsiliti čim več osebnih napak ter s tem prostih metov. To nam je uspevalo. Vesel sem, da nam je na koncu uspelo najti pot do zmage. Pričakujem pa, da bo vsaka tekma podobna tej, torej na nož,« je pozno v četrtkovem večeru razmišljal Aleksander Sekulić, ki je posebej pohvalil Žigo Dimca. »Odigral je vrhunsko tekmo. Naredil je vse, kar smo od njega zahtevali. Malo težje je bilo Macuri, ki je bil pod vtisom tekme. Morda si je naložil preveliko breme. Poskušali smo ga sprostiti. Je naša prihodnost in moramo računati nanj ter mu dajati priložnosti.«

Izjemno se je pod obročema boril tudi kapetan Edo Murić, ki je tekmo sklenil z dvojnim dvojčkom. 14 točkam je dodal deset skokov. »Igra nam ni stekla in lahko rečem, da smo se pošteno mučili. Od ponedeljkovega zbora smo naredili le en trening na vso moč, z 'bandažo', kot radi rečemo. Enostavno smo morali najprej ponoviti stvari iz poletja, se spomniti določenih zadev. To se je poznalo, pa tudi utrujenost, saj smo nekateri imeli večjo minutažo. Ko se torej ti dve stvari spojita, neuigranost in utrujenost, lahko pride do česa takšnega. Toda na tekmah v kvalifikacijah ne odločajo uigranost in imena, odločajo srce, borbenost in želja. Tisti, ki si bolj želi uspeha, bo do njega tudi prišel. To smo pokazali in na koncu slavili zmago.«