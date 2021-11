1. člen

Ta zakon ureja imenovanja, delegiranja, mandate in odpoklice vseh butalskih poslancev, velmož, funkcionarjev, pooblaščencev, nameščencev, sodnikov, tožilcev, policajev, diplomatov, direktorjev, ravnateljev in cerkvenih dostojanstvenikov v Butalah in zunaj Butal.

2. člen

Podrobna določila iz vsebine prvega člena tega zakona so napisana v Odloku, ki ga sprejme župan Butal.

3. člen

S sprejemom Odloka iz prejšnjega člena prenehajo določila v vseh predpisih, ki urejajo naslovno problematiko.

Zaradi zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega izbirnega postopka ter zaradi interesov varnosti in težko popravljivih posledic za delovanje Butal je župan spisal odlok. Veljati je začel takoj, zavedajoč se, da bo zakon tako ali tako kasneje sprejet, saj si od njega odvisni poslanci tudi pomisliti ne upajo, da bi glasovali proti. Tudi odlok je napisan brez leporečenja, racionalno in razumljivo:

1. V Butalah so tudi volitve. Datum določi župan. Volitev ne more biti, dokler župan ne potrdi kandidatov na vseh volilnih listah.

2. Volilne izide s seznamom izvoljenih potrdi in objavi župan.

3. Imenovanja velmož (ministrov), predsednikov vseh sodišč, vrhovnih sodnikov in tožilcev, direktorja policije, direktorjev neodvisnih služb in institucij, zavodov v zdravstvu, šolstvu, športu in kulturi ter nenazadnje cerkvenih dostojanstvenikov od škofa do ministrantov opravi župan izmed najbolj butastih in zvestih privržencev.

4. Delegiranja vseh predstavnikov Butal v diplomatska predstavništva, mednarodne organe in organizacije opravi župan, izmed prijateljev, ki so že v osnovni šoli imeli pozitivno oceno iz tujega jezika in iz področja, na katero so delegirani.

5. Mandate in njihovo trajanje določa župan, odvisno od nivoja prikimavanja njegovi modrosti in uspešnosti vodenja Butal.

6. Odstavitve in odpoklice opravlja izključno župan. Odstavi ali odpokliče lahko kogar koli, ki ga je postavil, pa tudi tiste, ki so po njegovem mnenju prilezli previsoko in so popularni bolj kot on. Sklepi se pošljejo po pošti. Poslana pošta se smatra za prejeto.

7. O morebitnih ostavkah ali odstopih odloča župan, če in ko odpre pošto.

»No pa sem zadevo rešil hitro in demokratično, na zadovoljstvo Butalcev,« si je oddahnil župan.

Tomaž Šumi, Lesce