Od kod je to deblo? Prav neumna sta se naredila možakarja, ko so ju policisti iz Dolenjskih Toplic ustavili in ju pobarali, od kod jima deblo javorja, ki sta ga prevažala na tovornjaku. Bilo je namreč identično tistemu, ki ga je nekdo dan prej posekal in odpeljal iz državnega gozda v Podstenicah. Ne 71-letni voznik ne 51-letni sopotnik nista znala povedati, kje in kako sta prišla do drevesa, pod katerim se je šibil tovornjak. Verjetno bi lahko bila situacija še hujša, bolj nenavadna, če bi se delala, da sploh ne vesta, o čem policija govori. Kakšno deblo, vendar?! Zgodba se tukaj ne zaključi. Možakarja sta stara znanca policije, sopotnika je sodišče celo iskalo s tiralico. Policisti so ga aretirali in pridržali, posekano deblo pa so predali gozdarjem.

Kradli cvetačo in pivo Redni bralci ste zagotovo opazili, da tu in tam v rubriki radi naredimo povzetek nevsakdanjih podvigov tatov. Tokrat izpostavljamo neznanca, ki je v Hrvatinih z njive ukradel vrtnine, zelje, por, brokoli, cvetačo, v skupni vrednosti 600 evrov. Na Vogrskem je nekdo skozi okno vlomil v hišo, prečesal prostore, s seboj pa odnesel nekaj pločevink piva in brivnik za lase. Na parkirišču v Framu pa so neznani storilci prejšnji teden vlomili v pet prikolic tovornjakov, iz njih pa ukradli neverjetnih 270 televizorjev. Povzročili so za 80.000 evrov škode.

Ustrelil samega sebe Nesreče na lovu se dogajajo. Ene so običajnejše, druge malo manj. Tako smo pred tedni pisali o koroškem lovcu, ki ga je med pregonom divjadi s šibrami poškodoval kolega. Manjkrat pa poročamo o tem, da lovci poškodujejo sami sebe. Prejšnjo nedeljo, na Gospodov dan torej, se je v hrvaški Istri to zgodilo 77-letnemu lovcu. V nekem trenutku mu je puška padla na tla in ga ustrelila v ramo, je razložil policistom. Le nekaj dni zatem so hrvaški mediji znova poročali o lovski nesreči. 46-letnik, ki je lovil fazane, a očitno ne preveč dobro, je namreč ustrelil žensko med obiranjem oliv. Ženska je bila v tistem času na lestvi, poškodba pa je bila lažja. Policija lovce opozarja, naj bodo previdni, svetuje jim, naj z orožjem pravilno ravnajo, posebej naj pazijo, če lovijo v megli ali temi, ter naj pred lovom in med njim nikar ne pijejo! Za vsak slučaj nasvete ponujajo tudi gobarjem, planincem, kolesarjem in sprehajalcem, ki se v času lova znajdejo v hosti. Rešitev – kape in bunde živahnih barv.

Za jaguarja ima, za bencin ne Na zatožno klop je zaradi zlorabe svojega položaja sedel 61-letni gasilec iz okolice Zagreba. Tožilstvo mu očita, da je na stroške prostovoljnega gasilskega društva, ki mu predseduje, celo leto tankal avto svojega sina, s čimer je svoje kolege oškodoval za kakih 700 evrov. Na vprašanje sodnika, ali razume obtožnico in ali krivdo priznava, se je izrekel za nedolžnega s pripombo, da so očitki zoper njega vendarle malce nerazumljivi. Gre za že drugi sodni postopek – v prvem ga je sodišče spoznalo za krivega in mu naložilo pogojno osemmesečno zaporno kazen z dveletno preizkusno dobo, na kar se je pritožil. Tožilstvu bodo pri dokazovanju krivde zelo pomagali posnetki z bencinskih črpalk, s katerih je jasno razvidno, kako toči bencin v neslužbeni avto. To se vidi tako po registrski tablici kot že sicer – gre namreč za jaguarja. Zanimivo, kako si lahko nekdo privošči tak avto, bencina pa ne…