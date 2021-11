Zadnja pika: Živ je!

Pred stavbo na Štihovi so iz novembrske nočne meglice prihrumeli avtomobili in ustavili ob škripanju zavor. Iz njih so v naglici poskakale temne postave in izginile v medlo razsvetljeno hišo. Krizna soba je bila polna. Obraze starejših je prevevalo petdeset odtenkov strahu in panike, na obrazih mlajših sta prevladovala vznemirjenje in radovednost.