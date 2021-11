Zdravko, Matej, On in krvnik, zraven pa še on

Slednji je poslanec. Menda predstavnik ljudstva. Vodja poslanske skupine vladne stranke, ki ji je (bilo) vseskozi za obstanek. A seveda ne Slovenske tiskovne agencije (STA), ampak za svoj in obstoj vlade v tej sestavi, ki je izvedla finančni desant na STA. Napad v več ofenzivah. Sledile so si ne oziraje se na odziv domače in tuje javnosti. In ne glede na to, da se je vlada mesece poigravala z usodo stotnije agencijskih sodelavcev, ki dnevno profesionalno pošiljajo krvna telesca v ožilje medijske industrije. Takšen pritisk brez primere si je ta vlada lahko privoščila tudi zaradi tega, ker so špicfunkcionarji vladnih strank politiki takega kalibra, kot je on. Taki, ki nič ne slišijo in nič ne vidijo, predvsem pa ničesar ne razumejo. Niti jim tega ni treba, saj je tema ta hip najbolj cenjena vrlina politike oblasti, ki stavi na teror laži in čim bolj nevedno javnost. Zato so mediji prva tarča.