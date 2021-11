Srečko Fišer: Kateri lirski pesnik ni narcis? Mogoče je Petrarcov greh le, da je boljši.

N a levi italijanski izvirnik, na desni slovenski prevod. Srečko Fišer je na novo prevedel celotno Petrarcovo delo Canzoniere in samozavestno vsak preveden sonet postavil ob bok izvirniku. Petrarco je prevajal vsaj deset let in ga pravkar izdal pri založbi Goga v Novem mestu. Rad izbira težavne prevode in se veseli pasusov, ki na prvi pogled zvenijo nepredvidljivo.