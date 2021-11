Več kot 130 nastopov je v tem času preko agencije dvojnikov imela v Nemčiji in po svetu. Nepravo nemško kanclerko so radi najemali za zabave ali kot gostjo na televizijah, enkrat je nastopila tudi na zabavi ruskega tajkuna. Vodilo njenih nastopov je bilo, da s svojim pojavljanjem nikoli ne bo žaljiva do nemške kanclerke, saj jo tudi sama zelo spoštuje. V posel dvojnikov je prišla po naključju. Najprej je njen vnuk ob gledanju poročil na televiziji opazil, da je babica podobna kanclerki. Nato je Waneckijeva še našemljena kot kanclerka odšla na pustno zabavo, kjer je bila pravi hit. Pustila se je pregovoriti, da vlogo za angažmaje pošlje v agencijo. Nato so angažmaji samo še deževali. A tudi ko ni stala na odru, so ljudje dejansko mislili, da imajo pred sabo Angelo Merkel. Taksisti v Berlinu so jo vedno nagovorili kot kanclerko, najhuje pa se je počutila med migrantsko krizo, ko so jo ljudje, misleč, da je res kanclerka, pogosto ozmerjali. Veliko prahu je Waneckijeva dvignila tudi z nastopom v krajšem videoposnetku lezbične revije Straight, ki je hotela promovirati istospolne poroke v Nemčiji. Dvojniško kanclerko v tem videoposnetku ženska objame in jo poljubi na vrat, medtem ko se v ozadju sliši glas, da 62 odstotkov Nemcev podpira istospolne poroke. V vseh teh letih, ko je nastopala kot Merklova, kanclerke nikoli ni osebno srečala. Kratko snidenje z njo ostaja njena želja po koncu imitatorstva najvplivnejše političarke na svetu.