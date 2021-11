Nekaj let zatem, ko so ženskam prvič dovolili obiskovati športne tekme na stadionih in so lahko začele tudi same voziti avtomobile, je savdska kraljevina ustanovila nacionalno nogometno ligo za ženske, ki je sicer prve začetke doživela že v prejšnjem letu, a pravi razmah ženskega nogometa se je v kraljevini zgodil v letošnji sezoni, v kateri se bo v šestnajstih moštvih za naslov državnih prvakinj potegovalo okoli 400 deklet. Mlada dekleta se bodo začela preizkušati tudi na mednarodnem terenu. V kraljevini so namreč v nacionalnem moštvu pod vodstvom nemške trenerke Monike Staab začele za prvo mednarodno tekmo, ki naj bi bila prihodnjega februarja, trenirati prve izbranke. Nekdanja igralka nemške ženske nogometne lige je po koncu svoje aktivne kariere delo v nogometu nadaljevala v nemški nogometni zvezi in svetovni nogometni zvezi Fifa, pa tudi kot trenerka ženskih nogometnih reprezentanc v Katarju in Bahrajnu. Zdaj 62-letna Nemka ne prenaša zgolj svojega nogometnega znanja na mlada dekleta, temveč bo pomagala tudi vzpostaviti vse strukture nogometne zveze v Savdski Arabiji, kar naj bi po njenih ocenah trajalo pet let. Zaveda se, da jo čaka težko delo. Žensko brcanje žoge mora v strogo konservativni družbi namreč postati sprejeto med širšim prebivalstvom, in ne zgolj v družinah deklet, ki so vesela, da lahko nogomet igrajo na stadionskih zelenicah. Kot pravi, pred petdesetimi leti tudi ženske v Nemčiji niso smele igrati nogometa.