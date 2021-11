Letošnji boni, imenovani bon21, so zaživeli sredi julija, do 22. novembra pa so jih državljani unovčili polovico. Porabljena vrednost je po navedbah vlade znašala 96,2 milijona evrov, neporabljenih jih je še za 95,9 milijona evrov.

»Ker je v Sloveniji slaba epidemiološka situacija in ker velik delež letošnjih bonov še ni bil unovčen, je potrebno ukrep dodatno podaljšati do maksimalnega roka, ki ga predvideva zakon, in sicer do 30. junija 2022,« izhaja iz predloga sklepa, o katerem bo v kratkem odločala vlada.

S podaljšanjem letošnjih in lanskih bonov želi vlada do konca tega leta preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov ter prispevati k zmanjševanju števila okužb s koronavirusom. Prepričani so, da bodo tako tudi spodbudili povpraševanje domačih gostov v prvi polovici prihodnjega leta.

Podaljšanje lanskih bonov, namenjenih pomoči turističnemu sektorju, je vlada vključila v predlog najnovejšega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki že čaka na obravnavo v DZ. Minister za finance Andrej Šircelj je že ob njegovi predstavitvi sredi meseca pojasnil, da za podaljšanje letošnjih bonov zadošča sklep vlade.