Novomeščan je od novembra lani do konca avgusta letos v različnih krajih po Sloveniji vlomil v najmanj šest prodajaln in drugih poslovnih prostorov, z ukradenim blagom in poškodbami na stavbah pa je povzročil za skupno najmanj 70 tisoč evrov škode. Za vsak podvig se je zamaskiral, v prostore vlamljal tako, da je z macolo razbil vrata ali izložbo, obenem pa onesposobil še nadzorne kamere. Pri vlomih v Žužemberku, Ravnah na Koroškem, Slovenj Gradcu, Mislinji, na Kopah ter v Lenartu je ukradel trinajst motornih žag, hidravlične prečke, verigo za motorno žago, več kosov električnega ročnega orožja, sedem električnih koles in motoristično čelado (lastnika teh je z vlomom vred oškodoval za neverjetnih 35 tisoč evrov), prenosno blagajno z denarjem ter motokultivator.

Kriminalisti so v več hišnih preiskavah v začetku meseca pri 34-letniku našli in zasegli več stvari, za katere ni znal pojasniti izvora, nekaj med njimi jih je bilo ukradenih prav v primerih, ki jih opisujemo zgoraj. Lastnikom so jih že vrnili. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, moškega pa je policija v preteklosti zaradi tatvin, velikih tatvin in prikrivanja obravnavala že trinajstkrat. Kriminalisti sumijo, da je možakar odgovoren še za več vlomov po celi državi.