Na ta način želijo gledalcu ponuditi vpogled v njeno ustvarjalnost in se obenem pokloniti številnim vplivom na njeno glasbo, od "kraljice bluesa" Dinah Washington, didžeja in producenta Marka Ronsona do pop glasbe 60. let, založbe Motown in jazza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomočnica kustosinje razstave Maria McLintock je povedala, da je Amy Winehouse, ki je umrla junija 2011 zaradi zastrupitve z alkoholom, zapustila bogato in raznoliko dediščino v glasbi in modi.

Po njenih besedah so z razstavo poskušali povedati njeno zgodbo ustvarjalke, glasbenice in modne ikone, obenem pa so vključili tudi predmete, za katere so njeni oboževalci morda že slišali, a jih še niso videli. Razstava je tudi priložnost za oceno njenega pomena in vpliva. Kot je dodala, "nedvomno navdihuje mlajše glasbenike".

Med razstavljenimi predmeti so rokopisi besedil s še neizdanih demo posnetkov in kitara, ki si jo je kupila v najstniških letih.

Amy Winehouse, ki je bila prepoznavna po svoji pričeski, tetovažah in izjemnem vokalu, je mednarodno slavo dosegla z albumom Back to Black leta 2006. Postal je uspešnica v Veliki Britaniji, na njem pa je tudi skladba Rehab, ki opisuje njen boj z odvisnostjo.

Njeno obleko s cvetličnim potiskom oblikovalke Naomi Parry, ki jo je nosila na zadnjem koncertu junija 2011 v Beogradu, so na nedavni dražbi prodali za 243.000 ameriških dolarjev oziroma za 16-krat več od ocenjene vrednosti.