V noči na soboto se bodo spet pričele pojavljati padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo. Na severu Slovenije bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 600 metrov, občasno pa lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Na severu Slovenije bo sprva tudi po nižinah lahko snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal veter južnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 11 do stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin. V ponedeljek kaže na suho vreme. V notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se nahaja ciklonsko območje z vremensko fronto, ki sega vse do naših krajev. V višinah je ob vetrovih vzhodnih smeri pričel dotekati hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, v Alpah bo snežilo od dolin. Ob Jadranu bo prehodno pihala šibka burja. Veter se bo popoldne obračala na severno in zahodno smer. Tudi v soboto bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. V krajih vzhodno od nas bo popoldne lahko nekaj sonca. Ob Jadranu bo jutri pihal okrepljen jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, težave z zbranostjo, kot povečan notranji nemir, z razdražljivostjo, potrtostjo in hitrejšo utrujenostjo. Tudi v soboto vremenska obremenitev še ne bo popustila.