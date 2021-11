Južnoafriški inštitut za nalezljive bolezni NICD je v četrtek sporočil, da so v Južni Afriki odkrili prvih 22 primerov okužbe z novo različico virusa B.1.1.529, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot opozarjajo znanstveniki, bi lahko nova različica zaradi mutacij zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu.

Različico so potrdili tudi v Bocvani in Hongkongu pri potnikih, ki so pripotovali iz Južne Afrike.

Različica kaže »izjemno veliko« število mutacij in »vidimo, da se lahko zelo hitro širi,« je v četrtek v Johannesburgu opozoril virolog Tulio de Oliveira. Njegova ekipa iz raziskovalnega inštituta KRISP, ki ga podpira Univerza Kwazulu-Natal, je lani odkrila zelo nalezljivo različico beta.

Velika Britanija zaradi nove različice danes popoldne prekinja lete iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Bocvane, Esvatinija in Zimbabveja, vseh šest držav pa bo dodanih na rdeči seznam, je v četrtek zvečer sporočil zdravstveni minister Sajid Javid. Obstajajo znaki, da je ta različica še bolj nalezljiva kot različica delta in da so razpoložljiva cepiva manj učinkovita, je opozoril.

V Izrael pa zaradi nove koronavirusne različice ne morejo več potovati tujci iz Južne Afrike, Lesota, Bocvane, Zimbabveja, Mozambika, Namibije in Esvatinija, so sporočili iz urada premierja Naftalija Beneta. Izraelci, ki se od tam vračajo, pa morajo biti v 14 dni v karanteni.