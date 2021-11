Igra na obeh straneh je bila neatraktivna in s precej napakami. Drugače kot s tesno končnico se tako ni moglo končati. V njej pa je bila srečnejša Slovenija. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so tako na najtežjem gostovanju v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo prišli do pomembnega uspeha, ki jim bo pred nadaljevanjem zagotovo dal dodaten zagon. V nedeljo Slovenijo v Kopru čaka Švedska, ki je bila na uvodu boljša od Finske.

Kdor je v Zagrebu okoli dvorane Dražena Petrovića hodil že dobro uro pred začetkom tekme, bi lahko sklepal, da se obeta peklensko vzdušje. Skupina navijačev je namreč z baklami v rokah prepevala, a se je hitro izkazalo, da razlog ni prihajajoči košarkarski sosedski dvoboj. V nogometni evropski ligi je namreč ravno takrat proti Genku moči meril Dinamo, kar je bil osrednji dogodek četrtkovega večera v hrvaški prestolnici. Lokali so bili polni, vse glave pa usmerjene v televizijske sprejemnike. Po koncu nogometnega obračuna se je sicer na košarkarskega odpravilo nekaj športnih navdušencev, a je večina obsedela ob vrčkih piva. Vzdušje v dvorani Dražena Petrovića tako ni bilo prav nič navijaško, popravila ga je šele skupinica Slovencev, ki je na tribune z bobnom in drugimi pripomočki vkorakala nekaj minut po začetku. Takrat je Slovenija že izgubljala za osem točk, saj se selektorju Aleksandru Sekuliću ni izšel poskus z začetno peterko iz Olimpije – Rupnikom, Hodžićem, Blažičem, Murićem in Dimcem. Na splošno v slovenski igri ni bilo prave energije, toliko več pa pri hrvaških mladcih, pri katerih sta izstopala Matej Rudan in Roko Prkačin. Neizkušenost so gostitelji pokazali pri neučakanosti v obrambi, zaradi česar so imeli kapetan Edo Murić in soigralci lepo število prostih metov. Zadeli so jih kar 20 iz 24 poskusov, po zaslugi Jake Blažiča pa tik ob koncu prvega polčasa tudi prvič povedli. Skoraj neverjeten je podatek, da je Slovenija v prvih 20 minutah za dve točki metala zgolj petkrat.

V drugi polčas je Slovenija krenila precej bolj umirjeno. Njena igra je končno dobila rep in glavo, lažje je prihajala tudi do točk. Nerazpoložen je bil Klemen Prepelič, ki je veliko poskušal, a je kljub temu s soigralci ravno po njegovih zadetih prostih metih prišel na sedem točk naskoka. Od trdo prigarane nekoliko višje prednosti pa Slovenija kmalu ni imela nič več. Dve, tri nespametne napake in Hrvati so bili znova zraven. Za nameček je Sekulić ob koncu tretje četrtine na klop potegnil Blažiča in Prepeliča, praktično edina posameznika v slovenski igri, ki si lahko sama ustvarita prostor za met, kar je imelo hude posledice, saj je bil napad nenadoma praktično neobstoječ. Sreča za goste je bila, da je tudi nasprotnik precej grešil in ponujenega ni izkoriščal, kot bi lahko. Osem minut pred koncem je slovenski selektor na igrišče poslal najboljšo peterko – Nikolića, Prepeliča, Blažiča, Murića in Dimca, a je bil »orkester« takrat že razglašen. Ob številnih napakah na obeh straneh je o zmagovalcu odločala tesna končnica, v kateri je Jakob Čebašek 48 sekund pred koncem zadel trojko in še dodaten prosti met, oba je zadel tudi Nikolić, Prepelič pa je izsilil osebno napako v napadu in Slovenija se je veselila uvodne zmage v kvalifikacijah.

Preostali izid 1. kroga v skupini C: Švedska – Finska 72:62, 2. krog, nedelja ob 18. uri: Finska – Hrvaška, ob 20. uri: Slovenija – Švedska.