Mura za domače slovo od konferenčne lige premagala Tottenham

Nogometaši Mure so v 5. krogu konferenčne lige v skupini G v Mariboru premagali Tottenham z 2:1 (1:0). Mura je tako dosegla prvo zmago in sploh prve točke v tem tekmovanju, naslednja in hkrati zadnja tekma pa jo čaka v gosteh pri Vitesseju 9. decembra.