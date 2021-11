Zakaj zmoremo v Sloveniji zdraviti več težko bolnih s covidom kot Nemčija?

Število bolnikov v enotah intenzivne terapije za covidne bolnike pri nas podira vse rekorde. V bogatejših zahodnih državah bi bile tolikšne kadrovske obremenitve nepredstavljive, in sicer zaradi škodljivih kratko- in dolgoročnih posledic na zdravstveni sektor in posledično na oskrbo ljudi.