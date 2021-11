Podnebne spremembe so dejstvo. O tem, da jih znatno pospešuje človeštvo, tudi ni več prav velikih dvomov. A ljudje vozimo, dokler gre, dokler ne zmanjka goriva. Vse te govorance mi grejo že malo na živce. Trajajo desetletje in več, pa se vam zdi, da se je kaj v našem ravnanju spremenilo? Ločeno zbiranje odpadkov, slišim? Ne, to nima kaj dosti s podnebnimi spremembami, bolj s čistim in zdravim okoljem. Sončne in vetrne elektrarne? Ja, smo že bližje. A če ne bomo zmanjšali porabe energije, bodo to postali samo dodatni energetski viri, starim, ki so eni glavnih krivcev za prevelik izpust toplogrednih plinov, pa se ne bomo mogli odreči.

Spet ne bomo naredili nič, pravzaprav bomo stanje samo še poslabšali, saj za proizvodnjo sončnih in vetrnih elektrarn ter njihovo postavitev potrebujemo kar veliko energije, torej dodatne izpuste toplogrednih plinov. Tudi vseh rek ne moremo po desetkrat zajeziti. Smisel človeškega življenja ni samo energijska potrošnja, misliti moramo tudi na druga živa bitja okoli nas in jim ne smemo samo zmanjševati življenjskega prostora. Naši (ne samo naši) politiki ne vidijo dlje od porabe evropskih sredstev za »zeleni preboj«. Zakaj tako mislim? Ker gredo vse razvojne vizije po starem. Na primer, razširiti avtoceste, podaljšati njihovo kilometrino. Ja, s tem bomo samo omogočili še več prometa. Aja, električno gnanega – od kod pa potem vse te nove količine elektrike? Ne, manj se moramo voziti, to je edina rešitev. In predvsem s kakšnimi prevoznimi sredstvi.

Razmišljati moramo o zmanjševanju proizvodnje, ki je namenjena avtomobilski industriji. Ker je očitno, da bo motorjev z notranjim izgorevanjem vse manj. Preusmeriti se bo treba, proizvodi, ki so bili do zdaj še cenjeni, ne bodo več potrebni, pa če bodo še tako kakovostni. Potrebujemo spremembe, preden se to zgodi, ker sicer nam bo hudo. Pri tem višja cena goriva samo pomaga v tej smeri. Če bi postajalo gorivo vse cenejše, bi ga veselo trošili, ne boste me prepričali o nasprotnem. Dajmo že enkrat v ceno izdelkov in transporta všteti tudi plačilo okoljske škode, ki jih povzročajo! Kje so potem še vse druge oblike našega trošenja…