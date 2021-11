Začenja se sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah za moške. Po dveh letih znova tam, kjer je bil pred svetovno zdravstveno krizo to običaj – v Lake Louisu. V Kanadi so smukači opravili dva uradna treninga, včerajšnji pa je odpadel. Medtem ko na prvem Slovenci niso blesteli, je bil na drugem izjemno hiter Boštjan Kline, ki je zaostal le za Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem.

Slovenski smukači doslej na smukih v Kanadi niso blesteli. Številne sezone doslej je veljalo nenapisano pravilo, da si vsi skupaj želijo, da se čim prej vrnejo s severnoameriške turneje, ki se bo po Lake Louisu nadaljevala še v Beaver Creeku, ter se pokažejo v lepši luči na evropskih klasikah. V zadnjih sezonah je prepričanje drugačno, saj se tako vodstvo kot trenerji in športniki dobro zavedajo, da njihova tekmovalna sezona traja zgolj dobre štiri mesece, v katerih je vsaka tekma boj za obstanek. Poleg tega moška reprezentanca hitrih disciplin v letu porabi zajeten delež alpskega smučarskega proračuna, kar je v primerjavi z rezultati, ki jih dosegajo slovenski alpski smučarji v tehničnih disciplinah, precej nesorazmerno.

V Lake Louisu bosta od danes do nedelje dva smuka in superveleslalom. »Naredil bom vse, da se tako v smuku kot superveleslalomu prebijem v finale svetovnega pokala in si marca v francoskih Alpah zagotovim dodatni dve tekmi,« je odločen Boštjan Kline. »Tekme v Lake Louisu bodo lepa priložnost, da pokažemo, kaj smo počeli čez poletje,« ima prav tako visoke cilje Martin Čater, ki z ugodno startno številko na obeh treningih ni blestel, saj je dosegel skromni 31. in 34. čas. »Res je, da imam nekoliko višje načrte v superveleslalomu, a tudi v smuku si želim mednarodne uveljavitve,« pa pred prvimi tekmami sezone napoveduje Miha Hrobat.

Ženske bodo v soboto in nedeljo tekmovale v Killingtonu, na tako imenovanem domačem prizorišču Mikaele Shiffrin. Američanka je med letoma 2016 in 2019 tekmovala na vseh osmih tekmah v Killingtonu, njena statistika pa je izjemna; šestkrat se je uvrstila na zmagovalni oder, od tega dosegla štiri zmage, enkrat je bila četrta, enkrat pa peta. »Killington je moje najljubše prizorišče svetovnega pokala, zato sem tu vselej izjemno motivirana,« sporoča Mikaela Shiffrin, zmagovalka uvodnega veleslaloma v Söldnu, medtem ko je morala na dveh slalomih v Leviju priznati premoč Petro Vlhovi, s katero si tudi delita vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Da bo po uvodnih tekmah na skupnem tretjem mestu Andreja Slokar, ni pričakoval nihče. Ajdovka navdušuje iz tekme v tekmo, v tej sezoni je dosegla svojo prvo zmago svetovnega pokala, v Leviju pa je bila na prvem slalomu četrta. Primorka je za zdaj največje presenečenje ženskih tekem svetovnega pokala, v ZDA pa bo imela novo priložnost za dokazovanje. V Killingtonu doslej še ni tekmovala, a sta tekmi v Leviju pokazali, da se dobro znajde tudi na novih prizoriščih.

Glavni adut Slovenije na sobotnem veleslalomu bo Meta Hrovat, ki je bila na uvodu v sezono v Söldnu šesta. Kranjskogorčanka se je v Leviju po daljšem času prebila med slalomske dobitnice točk, kar je vzela kot pozitiven signal pred nadaljevanjem sezone. Na Finskem se je izkazala tudi Ana Bucik, ki je s sedmim mestom dosegla eno svojih najboljših uvrstitev v svetovnem pokalu. Kot tudi 20-letna Neja Dvornik, ki bo v nedeljo na slalomu pokazala, ali je imela na Finskem le dobra dneva ali se je dejansko že prebila med najboljše slalomistke sveta. Peta Slovenka na startu Tina Robnik je v tej sezoni najbolj navdušila na paralelnem veleslalomu v Lechu, kjer se je uvrstila v četrtfinale.