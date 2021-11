Pred zadnjim krogom skupinskega dela lige prvakov je znanih enajst udeležencev osmine finala. To so Manchester City, PSG, Liverpool, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter, Bayern, Manchester United, Chelsea in Juventus. Na razpolago je še pet vstopnic, ki vodijo v izločilne boje.

Derbi sredinega večera je dobil Manchester City, ki je na kolena spravil PSG (2:1). Parižani so v ligi prvakov oddali že sedem točk. Igra ne steče, ker zvezdniki nastopajo s premalo strasti. Trener Cityja Josep Guardiola je taktično povozil Mauricia Pochettina, za katerega se zanima Manchester United. »Nogomet je posel, kjer se neprestano vrstijo številne govorice. Enkrat so pozitivne, drugič negativne. O govoricah ni smiselno razpravljati,« se je odzval argentinski trener, ki se sooča s kritikami, da je PSG preskromen glede na finančni vložek. City si je s prestižno zmago zagotovil prvo mesto v skupini A. »Ko smo izgubljali z 0:1, sem igralcem povedal, naj nadaljujejo z enako vnemo. Remi je bil za nas ugoden, a smo izvlekli zmago. Sem več kot zadovoljen,« je pristavil Guardiola.

V skupini B se obeta vroč troboj za drugo mesto, ki vodi v osmino finala. Milan je z zmago v Madridu proti Atleticu zapletel položaj in ostaja v igri za napredovanje. Španski prvaki so na robu izpada in bodo morali v zadnjem krogu zmagati na gostovanju v Portu, medtem ko bo Milan doma naskakoval presenečenje proti vladarju skupine Liverpoolu. Slovenski vratar v dresu Atletica Jan Oblak je v letošnji evropski sezoni prejel že sedem zadetkov. V sredo zvečer ga je v izdihljajih tekme premagal Milanov rezervist Junior Messias, ki je pred tremi leti nastopal v četrti italijanski ligi. Nogomet je bil zanj le ljubiteljska dejavnost, saj se je profesionalno ukvarjal z dostavo hladilnikov in drugih gospodinjskih aparatov. Zdaj je postal zvezda. »Zadetek posvečam vsem, ki so verjeli vame. Posvečam ga svoji družini in prijateljem iz Brazilije. Moja pot je bila drugačna od soigralcev, gol v Madridu pa je najpomembnejši trenutek, ki se mi je zgodil v življenju,« je dejal Junior Messias.