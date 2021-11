Vesel sem, da sem se vrnil. Glavna razloga sta dva. V prvi vrsti družina. Doma imam majhna otroka in vedno je lepo, če odraščata v poznanem okolju. Drugi pa je, da gre za Cedevito Olimpijo. Želim si, da uresničimo vse zastavljene cilje, da naredimo oboji korak naprej in da bodo Stožice polne, tako kot so bile nazadnje, ko sem bil tu in smo igrali še evroligo. Za to bom oziroma bomo naredili vse, se pa zavedamo, da lahko to uresničimo samo z dobrimi igrami in zmagami. Verjamem, da bodo navijači z nami in da bodo prepoznali naše trdo delo.

Pogovore smo takrat že imeli. Imel pa sem tudi druge ponudbe iz tujine. Čakal sem na najboljšo in če bo prišlo še kaj drugega. Upal sem, da bom hitro rešil svoj status, in bil za najboljšo odločitev pripravljen nekoliko čakati. Ko pa je zdaj znova prišel klic Olimpije, nisem več razmišljal in se odločil v trenutku.

Golemac je bil zraven, ko sem podpisal pogodbo. Takrat sva se tudi pogovorila o moji vlogi. Od mene želi energijo, borbo in dokazovanje. To mu bom tudi dal in glede tega mu ni treba skrbeti. Ne glede na to, kje sem, vedno dam od sebe vse. Imamo skupen cilj, to pa je, da Olimpija zmaguje.

V življenju in košarki se dogajajo slabi dnevi, ko ti ne gre. Ko je tako, te lahko do boljših predstav pripelje samo delo. Moramo se zapreti v dvorano in garati. Prepričan sem, da imamo še veliko prostora za napredek, in ko se bodo stvari postavile na svoje mesto, bomo delovali precej bolje in lepše.

Že v sredo sem s pomočnikom trenerja naredil naporen trening. Naslednji dan so se priključili še preostali igralci, ki niso na reprezentančnih obveznostih, tako da sem spoznal tudi tuje košarkarje. Morda bom potreboval nekaj časa, da se bom znova počutil domače pri kontaktu, igri pet na pet ter teku gor in dol po igrišču, saj tega nisem imel od 25. junija, ko sem sklenil s sezono pri Bourgu. A to je stvar nekaj dni in tu ne predvidevam težav.

Doma v Domžalah s trenerjem Dejanom Čikićem. Delala sva skoraj štiri mesece in se mu zahvaljujem za njegov čas ter se hkrati že veselim skupnega dela naslednje poletje. Z nama je delal še Jaka Klobučar, ki je pred kratkim podpisal za Aris.

Zame je Olimpija drugi dom. Tukaj sem preživel tri prelepa leta in poznam vse. Ne potrebujem nikogar, da mi razloži, kje je slačilnica ali kaj podobnega. Veliko sem dal Olimpiji in ji bom še dal. Moja želja je, da tukaj zaključim kariero. Slovenske igralce v ekipi dobro poznam. Tujcev ne, a tudi njih bom hitro. Govoril sem z Murićem, Blažičem in Rupnikom, s katerimi smo skupaj igrali tako pri Olimpiji kot reprezentanci. Vsi so veseli, da sem prišel, tudi sam pa komaj čakam, da jih vidim.

V življenju moraš biti pripravljen na vse. Bomo videli, kaj bo prinesel čas. Če bo zadovoljstvo obojestransko, zakaj ne? Igramo tudi v najlepši dvorani v Evropi. Nikjer, kjer sem igral, ni bilo lepše.