Funkcionirati bi morali kot odrasli ljudje. To pomeni, naj otroka peljejo v šolo, tja, kamor sodi. Starši pa naj, če že čutijo potrebo po uporu, gredo s transparenti pred parlament. Otrokom ne bi smeli odtegovati pravice do šolanja. Če sem te starše prav razumel, so prepričani, da se otrokom v šoli dela škoda, da tam doživijo travmo, ko si morajo dati masko na obraz. Ti otroci doživljajo travmo samo v enem primeru – ko pridejo v kognitivno disonanco. Ko se zgodi, da bi želeli hkrati poslušati starše in sami narediti tisto, kar se zdi prav njim. Njim se namreč zdi popolnoma normalno, da gredo v šolo, se samotestirajo in se usedejo v klop k drugim sošolcem. To je potem seveda treba postaviti v kontekst – otrokovo željo in potrebo po šolanju in na drugi strani prestrašenega starša, ki ne pusti, da bi otrok izpolnil svojo naravno težnjo. Delo