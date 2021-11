Ker je mera polna in se je že prelilo čez rob, bom naštel še nekaj zadnjih cinizmov te vlade. Vsi so nedoumljivi za ljudi z demokratičnim razmišljanjem, zato vrstni red navajanja ne pomeni stopnje neumnosti, ki jo s posameznim opisom želim izpostaviti.

Minister Dikaučič je po »uspešnem in argumentiranem« nastopu na interpelaciji čestital obema delegiranima tožilcema, obenem pa je že napovedal prejetje zakona, po katerem bo vlada »začasna« tožilca zamenjala kar sama (račun brez krčmarja, Evrope!).

NPU in njegova direktorica (z več kot eno opravljeno preiskavo pred nastopom pomembne funkcije) je že dobila nalogo, da poišče vse (odgovorne) protestnike zaradi ogrožanja nacionalne varnosti in zdravja, ker na protestih širijo epidemijo. Namesto s kriminalom v vrstah vladajočih se bo sedaj posebna skupina ukvarjala s protestniki, ki že mesece opozarjamo na grdobije vlade skupaj s prodanimi dušami SMC in DeSUS. Da ji bo lažje in da uspe še z vsaj eno preiskovalno nalogo pred zaključkom mandata, ji olajšam delo in navajam svoj polni naslov kot redni udeleženec petkovih protestov – ne bo me težko najti, v vasi nas je samo še deset stalnih prebivalcev. Če me ne ovadi, bo zagotovo končala v disciplinskem postopku…

V zvezi s prejšnjim odstavkom pa še en nasvet njej in NIJZ oziroma skupini za covid: imate vse podatke o obolelih in bi že zdavnaj (če bi res želeli zajeziti epidemijo) lahko dnevno poročali, s katerega področja prihajajo hospitalizirani (cepljeni in necepljeni) bolniki s covidom. Tako bi se mi zavedni občani še laže obnašali samozaščitno in odgovorno, saj bi bili dodatno pozorni in bi tako lažje ščitili sebe in druge.

Cinizem predsednika vlade se izraža tudi s komentarji, da opozicija ne pomaga s konstruktivnimi predlogi, po pravilu pa jih ta vlada sama potem ne upošteva, odloke in zakone pa sprejema s prodano večino v imenu samo 20 odstotkov Slovencev.

Bi nadaljeval z imeni in cinizmi (Kustec, Vizjak, Tonin…), a je škoda časopisnega prostora, zato samo še poziv vsem Slovencem, ki se jim upira delovanje te vlade: protesti so še edino orodje, ki nam ga daje v roke ta vlada.

Srečo Knafelc, Krvava Peč