Dobro organizirana horda brutalnih napadalcev s koli v rokah in maskami na glavah je 4. septembra vdrla na nogometno igrišče v škofjeloškem Puštalu, kjer je potekala tekma med domačini in ekipo iz Izole. Sledil je napad na izolske navijače in celo na nekaj igralcev. Izkazalo se je, da za napadom stoji navijaška skupina ljubljanske Olimpije, ki je očitno imela nekaj neporavnanih računov z Izolani. Policija je kar nekaj časa porabila za identifikacijo napadalcev in rekonstrukcijo dogodka. V pomoč so jim bili amaterski videoposnetki dogajanja, nedavno pa je policija nekaj fotografij osumljenih posredovala tudi medijem v javno objavo. Manever je bil očitno uspešen.

»Policisti so prepoznali deset oseb, ki jih obravnavajo za različna nezakonita dejanja. Gre za sume storitve kaznivega dejanja nasilništva, motenje javne prireditve ter uporabo pirotehnike in nevarnih predmetov na javni prireditvi,« je sporočil tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos.

Policijska preiskava je tako pokazala, da so najprej ob 18.45 trije navijači Izole prestopili ograjo in vdrli na nogometno igrišče ter povzročili prekinitev tekme. Dva sta uporabljala pirotehniko. Nato pa so na igrišče vdrli tudi navijači iz Ljubljane. Nekateri zamaskirani, mnogi s palicami in baklami. Policija je za zdaj prepoznala sedem huliganov. »Okoliščine kažejo, da se je skupina na dejanje predhodno pripravila, incident pa naj bi bil maščevanje zaradi preteklih dogodkov in nerešenih nesoglasij med skupinama,« je pojasnil Bojan Kos.

Vseh sedem huliganov iz ljubljanske navijaške skupine je osumljenih kaznivega dejanja nasilništva. Štirje še motenja prireditve in uporabe pirotehnike, trije pa zgolj motenja prireditve. Kazen zaradi prekrška (motenje prireditve in uporaba pirotehnike) bo doletela tudi tri izolske navijače.