Kranjčani potrdili rekordni proračun, poln naložb

Kranjski mestni svetniki so na novembrski seji, le večer pred odločanjem o referendumu o ustanovitvi občine Golnik, potrdili rekordni proračun za prihodnje leto z načrtovanimi 88,5 milijona evrov odhodkov. Oba proračuna, za prihodnje leto in leto 2023, sta razvojno in naložbeno naravnana.