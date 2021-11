Avtobus z makedonsko registracijo v lasti podjetja Besa Trans je v torek zgorel na avtocesti v Bolgariji.

Po podatkih obmejne policije je bilo ob vstopu v Bolgarijo na avtobusu 52 potnikov. Na kraju nesreče so preiskovalci našli 44 trupel, eno osebo še iščejo, je sporočil namestnik generalnega tožilca Borislav Sarafov. Preiskovalci predvidevajo, da se je en potnik pred nesrečo presedel na drug avtobus, je dodal Sarafov.

Potniki so bili po nesreči ujeti v avtobusu. Sedem jih je preživelo, ker so razbili zadnje avtobusno okno in se rešili. Vsi so bili hospitalizirani v Sofiji in so v stabilnem stanju.

»Obdukcije so pokazale, da so žrtve umrle predvsem zaradi zadušitve v požaru, ki je izbruhnil ... v njihovih dihalnih poteh so našli saje,« je novinarjem danes povedal Sarafov. Dodal je, da se trenutno zdi, da je za prometno nesrečo kriva človeška napaka. Tožilstvo še vedno preiskuje, ali so slabe ceste, signalizacija in oznake lahko zavedle voznika.

Avtobus ni imel licence za prevoz potnikov, je danes sporočilo makedonsko ministrstvo za promet. Podjetju so zato odvzeli dovoljenje za obratovanje.