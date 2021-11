Leban je dogovor v preteklem tednu podpisal z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter županom Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoranom Jankovićem. V NUK so zapisali, da so s tem še korak bližje izgradnji prvega javnega prostora kulture in znanja po osamosvojitvi Slovenije - sodobne narodne in univerzitetne knjižnice, ki jo potrebujejo tako študenti kot tudi profesorji, akademiki in širša javnost.

Kot je povedal Leban, ob podpisu dogovora ni več ovir za izdajo gradbenega dovoljenja. »Prestopili bomo še zadnjo stopnico in stopili pred najzahtevnejšo nalogo: najti bo potrebno zadostne finančne vire za gradnjo. Verjamem, da bomo v začetku naslednjega leta tudi te našli in jih zložili, kot radi rečemo, v finančno konstrukcijo projekta. Čez leto ali dve bi lahko začeli graditi novo nacionalno knjižnico,« so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Projekt NUK 2 je vlada na podlagi interventnega zakona za zagon gospodarstva po epidemiji lani spomladi umestila na seznam pomembnih naložb. Nova knjižnica bo slovenski javnosti ponudila novih 20.000 kvadratnih metrov uporabnih površin z več kot 1400 študijskimi mesti in 300.000 enotami gradiva v prostem pristopu.

NUK 2 bo vključujoč prostor učenja za vse generacije, odprt center znanja in kraj interdisciplinarnega sodelovanja, srečevanja skupnosti in stičišče živahnega univerzitetnega dogajanja. Sodobno in izobraževalno kulturno središče v najširšem pomenu besede bo z nočno čitalnico uporabnikom na voljo 24 ur na dan, so še zapisali v NUK.