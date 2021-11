»Žalosti me, da so pri tem predlogu sodelovali pravniki,« je do obupnega poskusa pravosodnega ministrstva in kabineta predsednika vlade, da z novelo zakona o državnem tožilstvu zrušijo imenovana evropska delegirana tožilca iz Slovenije, izjemno kritičen profesor ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat. Med odgovornimi za pripravo spornega predloga novele so navedeni pravosodni minister Marjan Dikaučič, njegov državni sekretar Zlatko Ratej in državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade dr. Katja Triller Vrtovec.

Njihov načrt, ki naj bi nastal predvsem na pobudo kabineta predsednika vlade, je, da bi v spremenjenem postopku, v katerem bi bila vlada odločujoči faktor, najkasneje v treh mesecih našli nove kandidate za evropska delegirana tožilca, in da bi Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja razrešili s funkcije, na katero sta bila v teh dneh imenovana po skoraj enoletnem zavlačevanju vlade.

Državni zbor bo tako najprej moral obravnavati predlog LMŠ, res pa je, da lahko koalicija svojo voljo v parlamentu poskuša uveljaviti tudi z amandmaji na opozicijsko novelo. »Upam, da poslanci ne bodo dovolili spodkopavanja pravnega reda in sramotenja države,« se je med tem oglasil predsednik državnega zbora in član skupine nepovezanih poslancev Igor Zorčič .

Tretji Janševi vladi se več kot očitno mudi, saj je pravosodni minister sporno novelo v obravnavo na vlado po nujnem postopku poslal na dan, ko sta Frank Elerjeva in Oštir bila imenovana za evropska delegirana tožilstva. Toda odzvala se je tudi opozicija, saj je največja opozicijska stranka LMŠ v državni zbor nemudoma poslala svoj predlog novele zakona o državnem tožilstvu. Gre za vsebinsko skoraj povsem prazno novelo, ki ureja pravila za tožilske evidence o opravljanju delovnega časa, pripravljenosti in dežurstva. »V proceduro smo vložili novelo ZDT, pri čemer priznam, da zgolj z namenom upočasnjevanja napovedane vladne spremembe ZDT. Njihov cilj je uzakoniti odpoklic pravkar delegiranih evropskih tožilcev,« je sporočil Marjan Šarec .

Vlada ima za svoj manever malo možnosti. »Predlog novele zakona o državnem tožilstvu je izrazito v neskladju z evropsko uredbo. Gre za prikrit poskus razrešitve, kar po uredbi ni dovoljeno,« ocenjuje dr. Pirnat, ki pojasnjuje, da sta oba tožilca imenovana za poln, petletni mandat, ter da ju lahko razreši samo kolegij evropskega javnega tožilstva, država članica pa le v primeru hujših kršitev in še to zgolj ob strinjanju glavne evropske tožilke. Zato Pirnat meni, da vlada svojega načrta najverjetneje ne bo mogla uresničiti, tudi če bo evropskemu javnemu tožilstvu želela trmasto vsiliti nova tožilca.

Konflikt po vzoru Poljske?

Do novega vladnega poskusa rušenja evropskih delegiranih tožilcev so kritični tudi preostali člani opozicije. Poslanka Socialnih demokratov Meira Hot je vladno potezo po poročanju STA označila za »absurden manever« in opozorila, da vlada nadaljuje s smešenjem Slovenije pred institucijami Evropske unije. Na vprašanje, ali gre vlada v konflikt z evropskim javnim tožilstvom morda zato, da bi po vzoru Poljske sprožila postopek primarnosti prava EU, je poslanka Hot poudarila, da je ustavno sodišče do zdaj že večkrat poudarilo načelo nadrejenosti prava EU. Tudi nekdanja državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu in strokovnjakinja za mednarodno pravo iz vrst SD dr. Dominika Švarc Pipan je ob tem poudarila, da je evropska uredba o evropskem javnem tožilstvu pravni akt EU, ki je neposredno zavezujoč, kar pomeni, da so neveljavne vse nacionalne določbe ali zakoni, ki so v nasprotju z uredbo EU.

Do potez vlade so kritični tudi v SAB in Levici. Prvi ravnanje vlade ocenjujejo kot še en poskus rušenja demokratične ureditve in podrejanja pravosodja, v Levici pa med drugim ocenjujejo, da je predlog novele nesprejemljiv poskus Dikaučiča, da poplača dolg Janši za prestalo interpelacijo.