»Če je porota že lani ugotavljala, da je bilo to izredno težko leto za novinarstvo, je letos zaključila, da je bilo leto 2021 še bolj zahtevno. Novinarji so bili v tem letu prisiljeni delati v čedalje bolj sovražnem okolju. Napadale so jih elite, jih krivile za potek epidemije, napadala pa jih je tudi javnost. V družbi so se vrstili protesti, z novinarji so posamezniki tudi fizično obračunavali. Javni mediji so bili izpostavljeni pritiskom brez primere," so v sporočilu za javnost ugotovitve porote strnili v Društvu novinarjev Slovenije.

Dodali so, da je v teh "izrednih razmerah" poroto presenetilo število in kakovost poslanih predlogov. To kaže na veliko prilagodljivost in odpornost slovenskega novinarstva, obetajoča pa je tudi vsakoletna bera debitantov, so navedli.

Porota, ki so jo sestavljali predstavniki društva in javnosti, je najžlahtnejšo nagrado letos namenila Lorencijevi. Kot so med drugim zapisali v obrazložitev, je razpon njenih vlog izjemen in gre vse od dobre in občutljive poslušalke široke palete različnih intervjuvancev, pripovedovalcev in razlagalcev do raziskovalke in odkrivalke očem nevidnih in odrinjenih tem. »Njen novinarski opus je s svojo izjemnostjo in neverjetnim razponom tem postal sestavni in nepogrešljivi del slovenskega novinarstva.«