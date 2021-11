Oba gola za Inter, za katerega je Ljubljančan branil vso tekmo, je dosegel Edin Džeko.

Z zmago s 3:0 v Tiraspolu proti Šerifu si je v skupini D uvrstitev v osmino finala priboril tudi madridski Real, ki se je s tem oddolžil tekmecu za presenetljiv poraz v Madridu, pri tem pa mu tudi onemogočil, da bi v zadnjem krogu še lahko prehitel Inter. Moldavci se bodo tako morali zadovoljiti z izločilnim delom evropske lige. Za Real so bili strelci David Alaba, Toni Kroos in Karim Benzema.

Možnosti za napredovanje je v skupini obdržal madridski Atletico Jana Oblaka, čeprav je z 0:1 izgubil doma proti Milanu, v 87. minuti je tekmo odločil rezervist Junior Messias. Milan se je zdaj z zmago vrnil v igro za napredovanje, točkovno je izenačen z Atleticom, oba pa še vedno za točko zaostajata za drugouvrščenim Portom, ki je tokrat izgubil proti več kot zanesljivo vodilnemu Liverpoolu. Varovanci Jürgena Kloppa so z goloma Thiaga Alcantare in Mohameda Salaha zmagali z 2:0. Atletico bo v zadnjem krogu gostoval v Portu, Milan pa bo gostil Liverpool.

Leipzig Kevina Kampla, ki je odigral celo tekmo, je na gostovanju pri Bruggu že po prvem polčasu vodil s 4:0, do konca obračuna pa dosegel še en gol. Nemci so zdaj v skupini A v dobrem položaju za uvrstitev v evropsko ligo, Bruggu pa so preprečili uresničitev teoretičnih možnosti, da zasedejo drugo mesto v skupini A.

Tako poslastica v Manchestru, kjer je pri Cityju gostoval PSG, ni več odločala o potnikih v osmino finala, kamor so se že uvrstili tako Angleži kot Francozi, ampak samo v boju za prvo mesto. Po zmagi po preobratu z 2:1, vsi goli so padli v drugem polčasu, so zdaj pri tem v boljšem položaju nogometaši Cityja, ki so z zadetkoma Raheema Sterlinga in Gabriela Jesusa izničili vodstvo Parižanov po natančnem strelu Kyliana Mbappeja.

Ajax je z zmago 2:1 v gosteh proti Fenerbahčeju le potrdil prvo mesto v skupini C, drugi potnik v izločilne boje pa bo lizbonski Sporting, ki je v neposrednem dvoboju za drugo mesto s 3:1 ugnal Borussio Dortmund. Pedro Goncalves je dosegel dva zadetka v prvem polčasu, v 81. minuti pa tudi zgrešil enajstmetrovko, a je njegovo napako za 3:0 popravil Pedro Porro. Gosti so od 74. minute igrali z igralcem manj, izključen je bil Emre Can, v sodniškem dodatku pa vendarle dosegli časten gol. Pred zadnjim krogom imajo Portugalci tri točke prednosti pred Nemci in boljši medsebojni izkupiček na medsebojnih tekmah.