Leta 2008 ustanovljena nagrada jarman je poimenovana po vizionarskem filmarju Dereku Jarmanu in slavi raznolikost ter ustvarjalnost v Veliki Britaniji delujočih umetnikov, ki ustvarjajo na področju filma. Jasmina Cibic je bila letos za nagrado nominirana še s tremi umetniki (Adham Faramawy, Guy Oliver in Larry Achiampong) in umetnicama Georgino Starr ter Sophio Al-Maria.

Jasmina Cibic deluje na področju gibljivih slik, kiparstva, inverzivnih instalacij in performansa. V svojem delu se dotika pomembnih globalnih vprašanj, kot so nacionalna identiteta, nastanek države, mehka moč, in odnosov znotraj Evrope.

V kratkem filmu Darilo Jasmina Cibic predstavlja alegorično zgodbo; tekmovanje med Umetnikom, Diplomatom in Inženirjem, v katerem ugotavljajo, katera od umetnosti bi najbolje ozdravila razdeljeno družbo. S kandidati se pogovarjajo štiri ženske, ki predstavljajo štiri svoboščine, ki jih je nekdanji ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt opredelil v svojem govoru leta 1941 – svobodo govora in izražanja, svobodo veroizpovedi ter svobodo živeti brez pomanjkanja in strahu. »Darilo raziskuje posebne zgodovinske primere političnih daril arhitekture, umetnosti, glasbe in plesa ter razkriva zapeljivo in zloveščo naravo križanja kulture in politike,« navaja Film London. Film v nastajanju Darilo je bil lani na ogled tudi v sklopu umetničine razstave Fundus prizadevanj v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM).

V filmski trilogiji Nada (2016–2018) pa po zapisu organizacije Jasmina Cibic proučuje tri zvezdniške arhitekte evropskega modernizma in vlogo, ki so jo njihova dela odigrala pri nacionalni reprezentaciji v odločilnih trenutkih evropske zgodovine. Med njimi so nerealizirani projekt Vjenceslava Richterja za jugoslovanski paviljon na svetovni razstavi v Bruslju leta 1958, mestna hiša v Aarhusu Arneja Jacobsena (1937–1942) in arhitektura Miesa van der Roha v Krefeldu v 20. letih minulega stoletja.

V Londonu delujoča slovenska umetnica se sicer lahko pohvali s številnimi mednarodno odmevnimi projekti in nagradami, Slovenijo pa je zastopala tudi na 55. beneškem likovnem bienalu.