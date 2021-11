Novinar ESPN z nekaj deset tisoč sledilci na twitterju je napoved današnjega obračuna med Muro in Tottenhamom posnel na mariborski Piramidi. Pogled proti stadionu, ko je bilo nebo za Pohorjem v smeri Koroške oranžno-modro, je bil skorajda pravljičen. »Splačalo se je povzpeti na hrib. Zahod je bil lep. Ljudski vrt pa spominja na stadion John Smitha v Huddersfieldu. Udoben stadion,« je zapisal o slovenski ligi dobro podučen Arhie Rhind - Tutt in pojasnil, da Mura v tej sezoni prve lige ne blesti, a da je za klub iz Murske Sobote velik dosežek že to, da jeseni igra v Evropi.

Londončani bodo drugič gostovali v Mariboru, pred devetimi leti so se z Mariborom razšli z 1:1, strelec za vijoličaste je bil Robert Berić. Tokrat angleška javnost ne pričakuje, da bi se Mura podobno upirala zvezdniški zasedbi, ki jo od 2. novembra vodi Antonio Conte. Spursi so uradni trening opravili na Otoku, zvečer pristali na brniškem letališču in noč pred obračunom preživeli v Hotelu City v Mariboru.

Pri Londončanih le malo o Muri »Mura je na sredini lestvice, bližje mestom za izpad kot vrhu. V Londonu je Tottenham slavil s 5:1, v konferenčni ligi pa slovenski prvaki še nimajo točke,« je dan pred tekmo navrgel Nemec Rhind - Tutt in poudaril, da je Mura naslov prvaka osvojila prav v Ljudskem vrtu. Na tretji »domači« tekmi v mestu ob Dravi se bodo Prekmurci počutili še bolj domače, tribune bodo namreč obarvane črno-belo, a ne zaradi koreografije, temveč zaradi označevanja sedežev, ki jih gledalci smejo zasesti. Med 5500 gledalci, kolikor jih ob aktualnih ukrepih sprejme Ljudski vrt, bo uradno okoli 200 privržencev Spursov. Ne bo pa to tekma z največ navijači na domačih tekmah Mure, smo izvedeli od ljudi v klubu. Na uradni novinarski konferenci dan pred tekmo Antonio Conte ni dobil vprašanj o Muri. Najprej je beseda tekla o govoricah, da se trener PSG Mauricio Pochettino, dolgoletni snovalec taktike Londončanov, vrača v angleški nogomet. Conte se je le nasmejal in dejal, da je osredotočen na naslednjo tekmo. Na vprašanje o rotacijah v ekipi pa je odgovoril, da bo v Slovenijo vzel vse nogometaše, vsi pa morajo biti pripravljeni, da bodo igrali proti Muri. V primerjavi s tekmo z Leedsom, ko so slavili z 2:1, bo Conte opravil nekaj menjav, tudi da spozna ekipo. »Tekmovanje jemljemo zelo resno, želimo napredovati iz skupine,« je poudaril Antonio Conte, nekaj podobnega je povedal tudi za spletno stran kluba, kaj več pa o nocojšnji tekmi ni bilo prebrati.