Postavljanje semaforja v času krize

Vtorek ob 17.30 so se pred vrati kanclerkinega urada zvrstile limuzine z vodstvi strank bodoče vladajoče koalicije, ki jih je Angela Merkel pozvala k skupnemu sestanku. Nadvse nenavadna poteza kanclerke, še posebej glede na to, da opravlja le še tekoče posle in so morali njeni »gostje« zaradi nenadnega povabila prekiniti koalicijska pogajanja v najbolj intenzivni, sklepni fazi.