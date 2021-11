Poplav ne bi imeli, zidov pa tudi ne

Civilna iniciativa v Kostanjevici na Krki nasprotuje predlogu protipoplavne zaščite, ki predvideva mobilne stene, nasipe in zidove, medtem ko so mu občinski svetniki dali zeleno luč. Toda če dokončne odločitve v kratkem ne bo, bosta odobreni denar in z njim protipoplavna zaščita Kostanjevice splavala po vodi.