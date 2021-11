Kmetijski sklad: Irena Majcen odhaja, prihaja Aleš Tolar?

Vlada naj bi danes krivdno razrešila direktorico sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ireno Majcen in na to funkcijo imenovala Aleša Tolarja, strokovni javnosti neznanega uslužbenca Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.