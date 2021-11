Novo je to, da letna e-vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, temveč bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu, so izpostavili na Darsu. Na primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. januar 2022 bo veljala do vključno 15. januarja 2023. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti. Cene so enake letošnjim.

Sistem decembra še ne bo zaživel v celoti. Najprej bo mogoče kupiti le letno elektronsko vinjeto za osebna in polletno za motorna vozila, tedenske in mesečne e-vinjete pa bodo na voljo od februarja 2022. Do takrat bodo v prodaji nalepke vijolične barve. Pri nakupu e-vinjete je treba biti pozoren na vnos registrske številke vozila in izbor pravilnega cestninskega razreda. Če se registrska številka v sistemu e-vinjete ne bo ujemala z registrsko označbo vozila, ki uporablja avtocesto ali hitro cesto, bo voznika doletelo plačilo 300 evrov globe.

Sistem elektronskega cestninjenja je vzpostavilo slovaško podjetje SkyToll, pogodbena cena je bila 15,7 milijona evrov, ki pa se je s podpisom aneksa podražila za 900.000 evrov. Aneks je bil po prepričanju Darsa potreben zaradi skrajšanega pogodbenega roka in dodatnih del. Obenem so podaljšali rok za produkcijsko delovanje cestninskega nadzora oziroma za vzpostavitev celotnega sistema, in sicer na 27. februar 2022, so poročale Finance. Do takrat bo nadzor potekal na enak način kot doslej, torej na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih, podatke o vozilu pa bodo preverjali ročno. Po 27. februarju naj bi nadzor potekal prek kamer, ki posnamejo registrsko številko vozila in jo preverijo v bazi plačanih e-vinjet. Če je vinjeta ustrezna, se podatek takoj izbriše iz sistema in o cestninskem nadzoru v sistemu ne ostane nobena sled, zagotavlja Dars.