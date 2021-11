Korak do cepljenja mlajših otrok proti covidu-19: kako bo ravnala Slovenija?

Cepivo proti covidu-19 bo najverjetneje odobreno tudi za evropske otroke, stare od pet do enajst let. Kdaj bo za to starostno skupino na voljo v Sloveniji, še ni znano. Stroka bi cepljenje mlajših otrok izjemoma dopustila že pred odločitvijo na evropski ravni.